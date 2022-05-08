Медведев: в Европе снова появился «призрак коммунизма» Медведев назвал предложение ЕС делиться газом «призраком коммунизма»

Дмитрий Медведев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «призраком коммунизма» идею ЕС заставить обеспеченные газом страны раздавать голубое топливо государствам, пострадавшим от прекращения импорта из России, об этом он написал в своём Telegram-канале. Медведев добавил, что европейские власти оказались достойными наследниками Карла Маркса и Карла Каутского. По его мнению, в Европе в скором времени введут нормы энергопотребления, «а там и до продуктовых карточек недалеко».

Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо. Достойные наследники двух Карлов — Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко, — написал Медведев.

Еврокомиссия намерена 18 мая одобрить план на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России. Отмечается, в случае резкого прекращения импорта страны, у которых есть другие источники поставок, должны будут делиться своим газом с государствами, пострадавшими от прекращения снабжения.

В случае чрезвычайной ситуации в ЕС будет использоваться регламент о безопасности поставок. Также государства, которые испытывают проблемы с поставками, смогут обратиться к пункту о солидарности, что заставит соседние страны оказать им поддержку.