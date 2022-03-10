Mars прекращает инвестиции и импорт продукции в Россию

Американская компания Mars сообщила о прекращении инвестиции в бизнес на территории России, а также импорт и экспорт продукции в РФ. Об этом сообщается на сайте компании, приостановка деятельности касается и Белоруссии.

Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из России. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены, — говорится в сообщении организации.

В заявлении говорится, что любая прибыль от российского бизнеса будет направлена на гуманитарную помощь. Mars намерен увеличить денежные и натуральные пожертвования на эти цели на $10 млн в дополнение к $2 млн, выделенным на прошлой неделе. Компания отмечает, что будет принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации на Украине.

Mars является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Среди её брендов — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

Ранее американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки на российском рынке. Решение касается в том числе маркетинга и цепочек поставок.