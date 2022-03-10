Burger King приостановил корпоративную поддержку на российском рынке

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки на российском рынке, говорится в сообщении на сайте компании. Решение касается в том числе маркетинга и цепочек поставок.

Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения [сети], — говорится в сообщении.

Сеть отмечает, что не имеет корпоративных ресторанов в России, заведения работают по франшизе. Компания также добавляет, что не будет поддерживать запросы об инвестициях и расширении сети в России.

Ранее генеральный директор ООО «Крошка Картошка» Сергей Зайцев был потрясён новостями о закрытии «Макдоналдса» и выразил надежду, что это решение временное. Он напомнил, что в этой сети общепита работали 63 тысячи сотрудников. Зайцев считает, что решение «Макдоналдса» приостановить работу в России было политически неверным и не совсем гуманным.