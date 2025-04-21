Маркетплейсы предупредили о росте цен из-за новых штрафов «Известия»: маркетплейсы обеспокоены огромными штрафами по новому закону

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Крупные маркетплейсы могут поднять цены и сократить ассортимент, если будет принят закон «О платформенной экономике», сообщают «Известия» со ссылкой на направленные в Минэкономразвития документы. По оценкам участников рынка, ежегодные выплаты по обозначенным в инициативе штрафам могут составить 278 млрд рублей.

Размер санкций за нарушения вне зависимости от степени ущерба, согласно законопроекту, составит от 500 тысяч до миллиона рублей. В маркетплейсах отмечают, что отсутствие градации делает несоразмерной ответственность.

Ранее в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко заявили, что в марте 2026 года может вступить в силу закон «О платформенной экономике», который в том числе подразумевает введение обязательной сертификации товаров на маркетплейсах. Минэкономразвития вносит в документ окончательные правки.

Экономист Дана Малкина до этого заявила, что маркетплейсы используют специальные алгоритмы, корректирующие цены на товары, в том числе одинаковые, в автоматическом режиме. По ее словам, это ценообразование заставляет пользователей постоянно мониторить рынок.