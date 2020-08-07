Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

https://static.news.ru/photo/ac742e4a-d8c4-11ea-a047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fritz Photography/Global Look Press

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%.

В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия, — цитирует РБК статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексей Сазанов.

Он добавил, что переговоры с этими странами будут завершены после переговоров с Кипром, которые запланированы на 10 и 11 августа. В рамках их обе стороны будут искать компромисс.

Ранее сообщалось, что 3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром. Страна не согласилась на предложенное Россией повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну.

При этом Сазонов не сообщил о позиции Нидерландов, с которыми также планируется пересмотреть налоговое соглашение.

Как писал NEWS.ru, ещё 25 марта президент Путин выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса и предложил ряд мер, в том числе экономического характера. В частности, он заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15% (столько взимается с физических лиц — нерезидентов в России). С этой целью глава государства поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.