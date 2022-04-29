«Макдоналдс» назвал размер убытков из-за приостановки деятельности в России Убытки «Макдоналдса» из-за остановки работы в России и на Украине составили около $127 млн

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В результате приостановки деятельности в России и на Украине потери американской корпорации «Макдоналдс» составили около $127 млн. Об этом свидетельствуют данные отчёта компании за первый квартал 2022 года. При этом около $27 млн приходится на аренду, услуги и зарплату персонала, а остальные $100 млн — это списание продуктов, которые могут испортиться в связи с закрытием ресторанов.

При этом в обнародованном отчёте нет прогнозов относительно сроков возобновления работы ресторанов. Президент корпорации Крис Кемпзински сообщил, что руководство постоянно анализирует ситуацию и надеется представить акционерам оценку перспектив работы не позднее конца следующего квартала.

Ранее международный кулинарный судья Николай Баратов заявил, что Россия может с лёгкостью найти альтернативу «Макдоналдсу». Сам он надеется, что именно эта сеть ресторанов ушла навсегда.

14 марта в пресс-службе «Макдоналдса» заявили, что рестораны будут работать до конца дня из-за завершения производственных процессов на некоторых предприятиях. Сообщалось, что решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней, после чего не исключено повторное открытие ресторанов.