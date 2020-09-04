Лукашенко оценил договорённости с Россией

https://static.news.ru/photo/04a99d4e-ef76-11ea-959d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Договорённости Минска с Москвой дают положительный результат для белорусской экономики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совбеза республики.

Надо отдать должное, и с Россией договорённости, межправительственные консультации дают положительный результат, — цитирует БелТА Лукашенко.

Он также отметил, что обстановка в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса гораздо лучше, чем в других странах, поэтому нужно не допустить её ухудшения и, пользуясь случаем, нарастить экспорт.

Как писал NEWS.ru, вопрос погашения задолженности Белоруссии по поставкам энергоносителей за этот год будет проработан. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Министр подчеркнул, что крайне важно поддерживать между Москвой и Минском стабильные отношения по поставкам нефти и газа. Эти вопросы обсуждались в конструктивном ключе на переговорах 3 сентября. Новак напомнил, что Россия и Белоруссия — стратегические партнёры, при этом Москва является основным поставщиком энергоресурсов для республики, а Белоруссия пропускает через себя огромные объёмы нефти и газа в Европу.