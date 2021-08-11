Ловушка на обходном пути: как «Северный поток — 2» спасает Европу от Китая

Страсти вокруг «Северного потока — 2» не утихают. Назначен спецпосланник США Амос Хохштейн для урегулирования проблем, которые вызвал проект в международных отношениях. Он известен своей враждебностью к газопроводу. Между тем история о том, что Россия собирается давить на Европу газовым диктатом, — это плохо замаскированная ловушка на обходном пути и не выдерживает критики.

Миф о большой и страшной России

Главный аргумент против «Северного потока — 2» это опасения повышенной зависимости Европы от России. США и их союзники в европейских правительствах раскрутили такой взгляд. При этом остаётся в стороне понимание, что именно европейцы инициировали проект и европейские же компании на правах акционеров будут в числе главных бенефициаров от продажи российского газа. В общем-то, не сильно преувеличивая, можно сказать, что Европа будет продавать русский газ сама себе, а часть доходов от этого достанется России. Однако так смотреть на газопровод почему-то не принято.

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Администрация Трампа, распространяя миф о российской угрозе в контексте газовой зависимости, преследовала в общем-то понятную цель. Это была борьба не столько с Москвой, сколько с отрывающейся от панамериканского влияния Европой, плюс конкуренция с заклятой подружкой — Великобританией. Кроме того, Трампу была критически важна поддержка американских производителей углеводородов и совсем не интересна риторика «зелёных».

Новая вашингтонская администрация во главе с Демпартией имеет другие связи с британцами и их сторонниками на континенте. Но не это главное. Джо Байден, будучи лицом неамериканского варианта глобализма, может позволить себе поменять политику в отношении так называемой российской угрозы. Однако традиционные союзники всё ещё достаточно сильных США прекрасно понимают, что их место в новом мировом порядке десятое, но ещё можно побороться за свои интересы. И вот уже Польша требует включить её в процедуру сертификации оператора газопровода, вероятно, с целью помешать его запуску или же выбить себе место у руля европейского газораспределительного хаба. Параллельно поляки вновь потребовали репарации от Германии за Вторую мировую войну, таким образом Варшава намерена продолжать оказывать давление на главную страну ЕС. Между тем у попыток разрушить российско-германское газовое партнёрство обнаруживаются новые, неявные причины.

Куда летит «зелёный» дракон новой энергетики

Альтернативой русскому, да и вообще любому газу предлагают считать зелёные технологии. Энтузиастов их продвижения очень много — экологи, прогрессисты, протекционисты, коммунисты, глобалисты, кого только нет. Да и как можно противиться развитию науки и техники, обещающему чистый высокоорганизованный мир оптимального количества и высокого качества. Однако полностью «зелёный» мир всё ещё иллюзорен, а разворот к нему вызовет вполне ощутимые последствия. Всему виной редкоземельные металлы.

Не вдаваясь в подробности, просто отметим, что для замены традиционных источников энергии альтернативными только в Германии и Франции понадобится редкозёмов в десятки раз больше, чем их добывают сейчас, что подстегнёт цены на них по всему миру. Это потребует таких финансовых вливаний, перед которыми газовые трубопроводы покажутся детскими игрушками.

Кроме того, для искомой добычи редкоземельных металлов нужно срыть миллионы тонн породы, что приведёт к колоссальным загрязнениям. На каждую тонну редкоземельных металлов в виде отходов остаются 8,5 кг фтора и 13 кг пыли. Обесфторивание при высоких температурах с применением серной кислоты порождает 9600–12000 кубических метров отработанного газа, в котором содержится пыль, фтороводородная кислота, диоксид серы, серная кислота, а также около 75 кубометров кислотных жидких отходов и примерно тонна радиоактивных отходов. На утилизацию всего этого потребуются огромные средства. Кроме того, отработанные элементы ветряков, солнечных батарей и электромобилей тоже необходимо научиться утилизировать без последствий для экологии, а этого пока не умеют.

Помимо экологического у проблемы есть и серьёзный геополитический аспект — порядка 90% всех редкозёмов добывают и обрабатывают в Китае. Он же контролирует производство значительного объёма кобальта и лития. Власти КНР прекрасно осознают, какой мощный рычаг давления имеют, периодически манипулируя квотами на добычу металлов.

Guo Xulei/Xinhua/Global Look Press

Таким образом, мешая «Северному потоку — 2», США толкают Европу в зависимость от Китая.

Может, это своеобразная уступка Поднебесной — «умиротворение агрессора»? Отдать своих прямых конкурентов (хоть и бывших союзников) Европу и Россию во власть Китаю — тем самым ослабить активность Пекина в зонах непосредственных интересов Вашингтона — Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия и Африка. Одновременно с этим сильно ухудшить экологическую ситуацию в Поднебесной, а для восстановления потом предложить свою помощь. Убийство сразу нескольких зайцев на обходных звериных тропах.

Дирижёры потоков и застоев

Российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что основная причина шума вокруг «Северного потока — 2», который подняли американцы, — это желание поставить под контроль европейский газораспределительный хаб. А у среднего европейского бизнеса всё же есть собственные интересы, отличающиеся от глобальных целей. И здесь интересы Вашингтона и Брюсселя расходятся. Задача вернувшихся в Белый дом глобалистов — управлять энергетикой Европы, при этом какая риторика для этого применяется, не так важно, уверен эксперт.

Задача простая — поставить мировую экономику под свой контроль, чтобы никаких дёрганий не было. А риторические штампы будут повторяться. Бизнесу можно разрешить пользоваться этим хабом, но политически за это придётся заплатить высокую цену, — сказал Дробницкий NEWS.ru.

В отношении зелёной энергетики эксперт отметил, что её создание — это «двухкомпонентная разводка». С одной стороны — это участие в «следующем инвестиционном цикле», а такими вещами, по мнению политолога, не разбрасываются. Но одновременно с этим все понимают, что экологическая повестка — это рычаг управления международным разделением труда.

Сами по себе альтернативные технологии — это предельно неэкологичные сферы деятельности. Потому что для них нужны редкие металлы, производство, добыча, очистка и утилизация которых, до которой даже не дошли ещё, являются одним из самых грязных производственных циклов. Об этом не принято говорить, но это так, — подчеркнул эксперт.

Дробницкий добавил, что можно позволить и зависимость от Китая, особенно при нынешней вашингтонской администрации. Тем не менее политолог напомнил, что использование природного газа — наиболее чистая энергетика сегодня, однако глобальная политика диктует предвзятое к ней отношение.