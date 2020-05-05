Литва заявила о плановых темпах строительства газовой магистрали на Запад

https://static.news.ru/photo/34989cd4-8eec-11ea-8050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Прокладка газопровода в Польшу, который соединит газовые сети Литвы с Западной Европой, идёт в соответствии с графиком. Об этом сообщил министр энергетики балтийской республики Жигимантас Вайчюнас.

Он отметил, что это один из крупнейших в Литве энергетических проектов последних лет. По словам главы Миэнерго, он осуществляется при соблюдении всех необходимых санитарных мер безопасности, связанных с эпидемией коронавируса.

Поставленная задача — проложить в текущем году две трети труб — остаётся неизменной, — цитирует Вайчюнаса ТАСС.

До конца года Литва планирует построить на своей территории 100 из 165 километров газопровода. Первые километры на трассе в Польшу были готовы в феврале.

Сейчас наземные газовые сети страны интегрированы только в восточном направлении и не имеют выхода на Запад. Его должно обеспечить соединение с соседней Польшей. Стоимость проекта составляет около €500 млн.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Польши объявили о старте строительства газопровода Baltic Pipe, который свяжет страну с месторождениями на норвежском шельфе в Северном море.