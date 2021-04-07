Льготы бедным на электричество предоставят за счёт богатых

https://static.news.ru/photo/2ecec400-9804-11eb-93d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дополнительные льготы по оплате электроэнергии малоимущим семьям обсуждают власти РФ. Такая мера может быть реализована за счёт повышения тарифов для россиян с высокими доходами.

Предложение содержится в протоколе совещания комиссии госсовета по энергетике. Речь идёт о сложившейся в данный момент обстановке и переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки незащищённых слоёв населения. В частности, в документе предлагается повышение тарифа для людей с высокими доходами и субсидирование тарифов для людей с низкими доходами и введение опережающих темпов роста тарифов для населения, приводят выдержку из документа «Известия».

Предложение будет представлено президенту Владимиру Путину на совещании по вопросам развития электроэнергетики. На сегодня тарифы на электроэнергию для населения регулируются исключительно государством. Поставщики ресурса покрывают свои издержки за счёт повышения тарифов для бизнеса. Объём перекрёстного субсидирования на сегодня достиг 239 млрд рублей в год. Энергетики считают, что этому механизму нужно срочно искать замену.

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