https://static.news.ru/photo/14403122-ddf3-11e9-a7a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

После обнародования рекордно слабой статистики по деловой активности в еврозоне, особенно в сфере промышленности, курс евро к доллару опускается. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару по состоянию на 13.09 мск снижался до $1,0983 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1017, передаёт РИА Новости .

Курс доллара к японской валюте уменьшался до 107,48 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,55 иены.

Индекс американской валюты (курс доллара к корзине валют шести основных торговых партнёров США) рос на 0,22%, до 98,72 пункта.

Ранее исследовательская организация Markit Economics сообщала, что, по предварительной оценке, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) для 19 стран еврозоны достиг в сентябре 2019 года шестилетнего минимума. Показатель в Германии (крупнейшей экономике региона) стал рекордно низким за последние семь лет.

Индикаторы PMI в промышленности для еврозоны оказались самыми низкими за семь лет, а для ФРГ — за десять лет.

Хуже прогнозов для еврозоны оказались композитные индексы, индексы в сфере промышленности и в сфере услуг.

Как писал News.ru, 23 сентября рынок российских акций открылся падением стоимости большей части blue chips. Так, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4–0,5%.