https://static.news.ru/photo/09745f82-ddd7-11e9-aa68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рынок российских акций открылся падением стоимости большей части blue chips. Так, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4–0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи достигал 2784,95 пункта, потеряв 0,4%. Индекс РСТ уменьшился на 0,5% и составил 1370,93 пункта. Цены на основные «фишки» на бирже уменьшились в пределах 1,2%.

Ранее News.ru писал, что курс доллара к рублю на открытии торгов МосБиржи упал на девять копеек и достиг отметки в 63,97 рубля. Курс европейской валюты уменьшился на 15 копеек и составил 70,4 рубля.