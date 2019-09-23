Курс доллара к рублю на открытии торгов МосБиржи упал на девять копеек и достиг отметки в 63,97 рубля.
Курс европейской валюты уменьшился на 15 копеек и составил 70,4 рубля.
Индекс МосБиржи снизился на 0,38%, достигнув отметки в 2785,88 пункта. Индекс РТС также опустился на 0,47% и составил 1370,98 пункта.
Ранее News.ru писал, что в Банке России прибавилось монетарного золота. Его запасы в международных резервах в августе 2019 года выросли на 0,56% (+12,44 тонны). На 1 сентября объём оценивается в 71,7 миллиона унций (2230,12 тонны).