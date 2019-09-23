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Центробанк подготовил поправки в законопроект о категоризации инвесторов и предложил ограничить предельную сумму инвестиций для лиц, занимающихся данной деятельностью непрофессионально, до 50 тысяч рублей в год.

Регулятор предлагает разделить инвесторов на три категории вместо четырёх, изначально предусмотренных в проекте. Всех квалифицированных инвесторов ЦБ объединяет в одну группу, а неквалифицированных делит на простых и особо защищаемых. Ограничение...