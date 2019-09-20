https://static.news.ru/photo/82a939ae-dbb1-11e9-a77a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В Банке России прибавилось монетарного золота. Его запасы в международных резервах в августе 2019 года выросли на 0,56% (+12,44 тонны). На 1 сентября объём оценивается в 71,7 миллиона унций (2230,12 тонны).

Эти данные приводятся в материалах Банка России. Также отмечается, что Стоимость золота в резервах за август выросла на 7,41% — до $109,477 млрд на 1 сентября 2019 года с $101,923 млрд на 1 августа. Доля золота в международных резервах также увеличилась — до 20,69% с 19,61%.



В январе-июле регулятор закупил 105,75 тонны золота, таким образом за восемь месяцев 2019 года в резервы закуплено уже 118,19 тонны монетарного золота.

Ранее News.ru писал, что золото начало дорожать на фоне ослабления доллара. Сейчас всё внимание рынков обращено к состоянию торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом свидетельствуют данные торгов. Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти пояснил, что очередной раунд торговых переговоров между двумя странами намечен на начало октября.