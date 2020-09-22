Курс доллара вырос до 76,26 рубля

На открытии торгов Московской Биржи 23 сентября курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,2% и достиг 76,25 рубля, курс евро опустился на 0,02%, до 89,12 рубля.
Через 10 минут после начала торгов за доллар давали 76,39 рубля (+0,38%), за евро — 89,29 рубля (+0,17%).
Индекс МосБиржи на открытии торгов поднялся на 1,69% и достиг 2933,33 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до отметки 1214,29 пункта.
Ранее эксперт заявил, что скачки курса доллара и евро связаны с локальным случаем в департаменте казначейства США. Речь идёт об утечке из баз данных департамента по криминальным расследованиям в отношении подозрительных операций ряда крупнейших банков. В результате произошла массовая «спекулятивная атака» на рынке, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Расследование обнародовал американский портал BuzzFeed, оно касается нескольких банков с мировым именем, которые помогли клиентам обойти санкции и отмыть нелегально полученные деньги с 1999 по 2017 год в сумме $2 трлн, сообщал NEWS.ru.
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