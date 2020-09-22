Курс доллара вырос до 76,26 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в возрасте до 25 лет стали чаще брать необеспеченные кредиты в 2020 году, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В наибольшей степени выросли дорогие займы молодых людей у микрофинансовых организаций и по кредиткам — на 3,4 п.п. и 2,5 п.п. соответственно.

Аналитики увидели в данном явлении тревожный сигнал — высокий уровень безработицы может обречь многих людей на кредитную кабалу. Кроме того, должники рискуют «повесить» обязательства на родителей, пишут «Известия». Востребованность микрофинансовых...