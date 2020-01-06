На открытии торгов Московской Биржи американская валюта выросла в цене по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек.
Как свидетельствуют данные МосБиржи курс доллара на утро четверга составил 61,36 рубля.
Евро показал более высокий рост. Стоимость европейской денежной единицы достигла отметки в 68,20 рубля.
Что касается индекса МосБиржи, то по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии он снизился на 0,21% и составил 3103,53 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,45%, до 1596,28 пункта, свидетельствую данные МосБиржи.
Как писал NEWS.ru, в среду впервые с 11 января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей.
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