Курс доллара упал до 74,98 рубля

https://static.news.ru/photo/60620ac8-f984-11ea-8335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Мосбиржи 18 сентября курс доллара упал на 0,26% и достиг отметки в 74,98 рубля. Об этом говорят сведения торговой площадки на 10:00 мск.

В это же время курс евро снизился до 88,98 рубля, упав на 0,1%. Десять минут спустя американская валюта торговалась на уровне 75,01 рубля, продемонстрировав падение на 0,22%. В 10:10 курс евро достиг 88,99 рубля, снизившись на 0,1%.

Рынок в России открылся ростом биржевых индексов. Индекс Мосбиржи на 10:00 вырос до 2976,1 пункта, поднявшись на 0,15%. Индекс РТС возрос до 1246,67 пункта. Его показатели поднялись на 0,27%.

Шесть минут спустя рост индекса Мосбиржи замедлился. Он поднялся на 0,07% до отметки в 2973,7 пункта. В случае РТС рост, напротив, ускорился. Индекс прибавил 0,43% и торговался на уровне 1248,63 пункта.

Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $43,77 за баррель. Стоимость подскочила на 1,1%. Сорт WTI подорожал на 1,1%. Нефть этой марки достигла в цене отметки в $41,68 за баррель.

Как писал NEWS.ru, доллар за лето подорожал примерно на 7%. Риск дальнейшего падения рубля всё ещё сохраняется, судя по усилению геополитических рисков. Потенциально до конца месяца рубль может поддержать нефть в случае начала роста, а также намерения Центробанка с 1 октября продать около 185 млрд рублей.