Курс доллара опустился до 77,36 рубля

https://static.news.ru/photo/aa7f6930-74b3-11ea-b198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 2 апреля курс доллара опустился на 1,8%, курс евро упал на 2,1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Как свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск, курс доллара составил 77,36 рубля, курс евро — 84,5 рубля. Индекс МосБиржи вырос на 2,3%, до 2525,72 пункта, индекс РТС — на 3,67%, до 1023,59 пункта.

Как писал NEWS.ru, Сбербанк зафиксировал пониженный спрос своих клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в связи с условиями карантина. Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах. При этом выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с предыдущей неделей.