Курс доллара на открытии торгов опустился до 66,57 рубля

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль в начале валютных торгов на Московской Бирже 12 мая укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Американская валюта снизилась на 0,4%, до 66,93 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Евро на открытии показал рост — на 0,71%, до 71 рубля.

Исходя из данных на 10:04 мск, курс доллара падает на 0,89%, до 66,6 рубля, курс евро — до 69,79 рубля (-1,01%).

Российский рынок акций в начале основной сессии показывает падение индекса МосБиржи и скачок индекса РТС. Так, по состоянию на 10:05 мск, индекс МосБиржи снижался на 0,25% — до 2,380.63 пункта, индекс РТС рос до 1,124.9 пункта (+0,08%).

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что курс рубля во многом искусственный, сейчас он вырос в основном из-за продажи экспортёрами валютной выручки. Он добавил, что чрезмерное укрепление национальной валюты несёт определённые риски для бюджета.