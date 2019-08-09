https://static.news.ru/photo/a8499720-ba79-11e9-bef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На четыре копейки вырос курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов на Московской бирже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 65,09 рубля.

Евро вырос на шесть копеек. Курс составил 72,79 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился на 0,15%, до уровня 2700,7 пункта. Индекс РТС также поднялся на 0,24% и достиг отметки 1306,92 пункта.

Ранее News.ru писал, что мир ожидает десятилетие высокой инфляции. При этом эксперты объяснили, зачем Центробанк сейчас активно скупает золото.