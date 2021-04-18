Курс биткоина упал более чем на 11%

https://static.news.ru/photo/e63adbac-a032-11eb-a27b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По ходу торговой сессии в воскресенье, 18 апреля, курс биткоина падал более чем на 11% и достигал отметки в $54,510 тыс. Об этом говорят сведения, предоставленные CoinDesk.

Два дня назад стало известно, что стоимость биткоина упала на 3% после новостей о том, что Центральный банк Турции ввёл запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.

В воскресенье появилась информация о падении биткоина на 11,43%. Стоимость криптовалюты была на уровне $54,510 тыс. К 12:41 мск курс биткоина замедлил падение и находился на уровне $54,919 тыс. за штуку (-11,22%).

Биткоин представляет из себя децентрализованную систему одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может эмитировать любой участник системы. Концепцию системы опубликовали в 2008 году.

Как ранее передавал NEWS.ru, центральные банки будут со временем вводить собственные цифровые валюты, поэтому «левые» криптовалюты вроде биткоина в перспективе обречены на исчезновение, так как ни одна финансовая система не смирится с их существованием. Об этом в ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking заявил глава ВТБ Андрей Костин.