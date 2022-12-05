«Купят в любом случае»: энергетик оценил последствия эмбарго на нефть из РФ Энергетик Демидов: российская нефть все равно найдет своего покупателя в Европе

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Российская нефть в любом случае найдет своего европейского покупателя, заявил в беседе с NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя вступление в силу эмбарго ЕС на поставки отечественной нефти по морю и потолка цен на нее. При этом он отметил, что потребителям она будет обходиться гораздо дороже.

Неважно, будет она (нефть. — NEWS.ru) идти через Китай, Индию или Турцию, купят в любом случае. Только вот цена для конечного потребителя в Европе будет кратно выше, — сказал эксперт.

Он также предположил, что вскоре может появиться указ о запрете продажи российской нефти недружественным странам, которые ввели эмбарго и ценовое ограничение.

Пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, был принят Евросоюзом еще в июне. За установку потолка цен на российское сырье на уровне $60 за баррель ЕС, страны G7, а также Австралия согласовали на прошлой неделе.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее заявил, что Москве нельзя ни в коем случае соглашаться с потолком цен на нефть, поскольку ЕС может снизить его вдвое — до $30 за баррель. Он подчеркнул, что не стоит создавать прецедент, иначе ЕС может начать применять аналогичные рестрикции и к другим российским товарам.