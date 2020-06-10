Кудрин уверен, что единый регистр упростит получение господдержки в РФ

https://static.news.ru/photo/a3004e48-abb5-11ea-ac16-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что ведение в эксплуатацию федерального информационного регистра упростит получение россиянами государственной поддержки.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС. По слова Кудрина, в регистре будет собрана информация о человеке из разных ведомств. Он будет содержать данные о семейном положении, образовании, сведения из службы занятости и так далее. Это сильно упростит оказание государством адресной помощи гражданам.

Система позволит в режиме реального времени видеть положение дел у человека, быстрее реагировать на его социальный статус и помогать, направлять адресные выплаты, — сказал Кудрин.

Кроме того, появление регистра, по его мнению, поможет в борьбе с незаконным получением субсидий.

Но система еще не заработала, поэтому более четкого распределения помощи придется подождать, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ через два-три месяца представит обновлённые национальные проекты, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, нацпроекты, вероятно, будут содержать смелые структурные меры.