Кудрин уверен, что единый регистр упростит получение господдержки в РФ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что ведение в эксплуатацию федерального информационного регистра упростит получение россиянами государственной поддержки.
Об этом он
Система позволит в режиме реального времени видеть положение дел у человека, быстрее реагировать на его социальный статус и помогать, направлять адресные выплаты, — сказал Кудрин.
Кроме того, появление регистра, по его мнению, поможет в борьбе с незаконным получением субсидий.
Но система еще не заработала, поэтому более четкого распределения помощи придется подождать, — подытожил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ через два-три месяца представит обновлённые национальные проекты, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, нацпроекты, вероятно, будут содержать смелые структурные меры.
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