Кудрин оценил риски высокой инфляции в России

Руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о рисках высокой инфляции в России. По его словам, их практически нет.
Он ожидает инфляцию на уровне 2–6%. При этом падение ВВП составит не меньше 6%,
Это умеренно оптимистический сценарий, — подчеркнул он.
Чиновник считает оправданными действия Центробанка по снижению кредитно-денежной политики.
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https://t.co/w6dU0VfYO8 April 24, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз для экономики РФ. Новый базовый сценарий агентства предполагает сокращение ВВП в России на 4,8% в 2020 году. Предыдущий прогноз предполагал снижение на 0,8%.
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