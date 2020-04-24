Кудрин оценил риски высокой инфляции в России

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Валовый внутренний продукт в США может сократиться на 39,6% во втором квартале 2020 года в пересчёте на годовую основу.

Такой прогноз даётся в докладе бюджетного управления Конгресса, передаёт ТАСС. Глава управления Филип Суогел связал ожидаемое падение с мерами по противодействию распространению коронавируса. Специалисты независимого органа Конгресса предполагают, что экономическая...