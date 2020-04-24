Экономика

Кудрин оценил риски высокой инфляции в России

22:31, 24 апреля 2020
Алексей Кудрин Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о рисках высокой инфляции в России. По его словам, их практически нет.

Он ожидает инфляцию на уровне 2–6%. При этом падение ВВП составит не меньше 6%, написал он в Twitter.

Это умеренно оптимистический сценарий, — подчеркнул он.

Чиновник считает оправданными действия Центробанка по снижению кредитно-денежной политики.

Ранее NEWS.ru писал, что рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз для экономики РФ. Новый базовый сценарий агентства предполагает сокращение ВВП в России на 4,8% в 2020 году. Предыдущий прогноз предполагал снижение на 0,8%.

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