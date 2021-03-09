Кудрин назвал условие для рывка в экономике

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Для рывка в экономике, науке и бизнесе России нужны серьёзные изменения в сфере высшего образования, которые позволят готовить гибких специалистов для рынка труда. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, без использования международного опыта достичь успеха будет невозможно. Речь идёт о формировании нового типа мышления — инновационного, критического и свободного. Во всём мире таких специалистов готовят по программам Liberal Arts and Science, в России это переводится как «свободные искусства и науки».

Кудрин пояснил, что создание либерального университета свободных искусств и наук позволит масштабировать процесс преобразований. Образовательные программы, выстроенные по новым принципам, позволят студентам обучаться по индивидуальному плану и пересматривать образовательную траекторию, сообщает РБК.

Глава Счётной палаты убеждён, что благодаря обретённым навыкам студенты смогут освоить множество различных специальностей, а следовательно, преодолеть любой кризис. Этот опыт используется ведущими университетами всего мира, даже в Китае создано несколько десятков подобных программ. В России же их всего четыре, отметил Кудрин, добавив, что страна отстаёт.

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о важной роли бывшего министра финансов России и действующего главы Счётной палаты Алексея Кудрина в спасении экономики РФ во время финансового кризиса 1998 года. Экс-глава «Роснано» подчеркнул, что перед Кудриным стояла задача получить одобрение кредита МВФ и Всемирного банка в кратчайшие сроки — у него было около 25 суток. Ему пришлось «сломать все процедуры МВФ и Всемирного банка», а также добиться проработки целостной процедуры со стороны ЦБ, Минэкономики, Минфина и Госимущества, несмотря на различия во взглядах ведомств на ситуацию, писал NEWS.ru.