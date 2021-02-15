Чубайс отметил заслугу Кудрина в спасении экономики РФ в 1998 году

https://static.news.ru/photo/05f0b7d8-6f6d-11eb-9a46-96000091f725_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о важной роли бывшего министра финансов России и действующего главы Счётной палаты Алексея Кудрина в спасении экономики РФ во время финансового кризиса 1998 года.

В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти — это займы МВФ. Без большого пакета МВФ пройти [кризис] невозможно. Бросай всё, делай что хочешь, но добейся кредитов Международного валютного фонда и Мирового банка. Бросил всё, собственно, Алексей [Кудрин] помогал активно тогда в этом деле, — рассказал Чубайс в фильме «Крепость», посвящённом деятельности Кудрина на посту главы Минфина РФ, пишет ТАСС.

При этом экс-глава «Роснано» подчеркнул, что перед Кудриным стояла задача получить одобрение кредита МВФ и Всемирного банка в кратчайшие сроки — у него было около 25 суток. Ему пришлось «сломать все процедуры МВФ и Всемирного банка», а также добиться проработки целостной процедуры со стороны ЦБ, Минэкономики, Минфина и Госимущества, несмотря на различия во взглядах ведомств на ситуацию.

Такое решение, что казалось, честно говоря, совершенно невозможным тогда. Большая была битва. Этап закончился триумфом. Мы получили $24 млрд. Невероятно, фантастика, — заключил Чубайс.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин выразил своё уважение к покойному первому президенту РФ Борису Ельцину, с которым ему довелось работать, и отметил, что важность его роли в российской истории покажет время.