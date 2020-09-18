Кудрин назвал прогнозы о темпах роста ВВП излишне оптимистичными

https://static.news.ru/photo/e414912c-f981-11ea-b1ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что прогноз Минэкономразвития о темпах роста российского ВВП в 2022–2023 годах свыше 3% выглядит очень оптимистично.

На трёхлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично. Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо ещё заработать, — написал Кудрин в статье, опубликованной РБК.

Он добавил, что при этом изначальный прогноз о падении российской экономики на 6,5–7% по итогам 2020 года оказался слишком пессимистичным. Сейчас Минэкономразвития оценивает темп сокращения ВВП в 2020 году в 3,9%, в Счётной палате допускают потери в районе 5%.

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