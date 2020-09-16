Кремль недоумевает, почему судьбу Nord Stream увязали с делом Навального

https://static.news.ru/photo/4ea90ba8-f82e-11ea-8559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опасения по реализации проекта «Северный поток — 2» на фоне ухудшения отношений с Западом из-за дела Алексея Навального. По его словам, в Кремле недоумевают, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами».

Мы недоумеваем, категорически не согласны, — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что на сегодняшней встрече президента Владимира Путина с главой «Газпрома» Алексеем Миллером реализация проекта «Северный поток — 2» не была главной темой.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны США. Теперь судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным, которого, по заявлению правительства ФРГ, отравили «Новичком» в Сибири. Так, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил о том, что ЕС работает над санкциями, которые планируют назвать в честь российского оппозиционера. При этом ранее канцлер Германии Ангела Меркель настаивала на необходимости «разделять политику и бизнес» и говорила, что «Северный поток — 2» должен быть достроен, писал NEWS.ru.