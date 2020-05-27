Котяков: самая сложная ситуация с безработицей в Чечне, Ингушетии и Туве

https://static.news.ru/photo/c46672a6-a02a-11ea-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Антон Котяков Фото: rosmintrud.ru/via Global Look Press

Самая сложная ситуация с безработицей складывается в Туве, Чечне и Ингушетии. Безработица в данных регионах достигает 9-11%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По доле официально регистрируемых безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация в республиках Тыва, Чечня, Ингушетия, там этот показатель составляет от 9 до 11%, — сказал министр.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал идею страховать россиян от безработицы. По его словам, сегодня пособия по безработице минимальные, такие условия не привлекают людей.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Власти рассматривают возможность отправлять безработных россиян на работу по благоустройству городов. Это позволит активнее вовлечь россиян в национальный проект «Жильё и городская среда».

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер выплаты по безработице для всех россиян.