https://static.news.ru/photo/bf5da822-6292-11ea-b5b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Global Look Press

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже стоимости IPO впервые с момента выхода нефтяной компании на биржу в декабре.

На закрытии торгов её бумаги оценивались в 30 риялов за акцию, при этом в ходе сессии наблюдалось снижение. Бумаги подешевели примерно на 9,1%.

В понедельник, 9 марта, цена акций продолжила падать, лишившись ещё 5,5%. Торги закрылись на отметке 28,35 рияла за акцию.

Как писал NEWS.ru, ранее чиновник, близкий к Кремлю, сообщил, что Россия не выходила из сделки с ОПЕК, а наоборот — выступала за её продолжение. Выйти из сделки решила Саудовская Аравия. Другой высокопоставленный источник объяснил замысел Саудовской Аравии.