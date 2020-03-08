Котировки Saudi Aramco рухнули ниже стоимости IPO впервые с момента выхода нефтяной компании на биржу в декабре.
На закрытии торгов её бумаги оценивались в 30 риялов за акцию, при этом в ходе сессии наблюдалось снижение. Бумаги подешевели примерно на 9,1%.
В понедельник, 9 марта, цена акций продолжила падать, лишившись ещё 5,5%. Торги закрылись на отметке 28,35 рияла за акцию.
Как писал NEWS.ru, ранее чиновник, близкий к Кремлю, сообщил, что Россия не выходила из сделки с ОПЕК, а наоборот — выступала за её продолжение. Выйти из сделки решила Саудовская Аравия. Другой высокопоставленный источник объяснил замысел Саудовской Аравии.
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