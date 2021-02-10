Корпорация Mastercard запускает приём платежей в криптовалюте

https://static.news.ru/photo/fb1c7b6c-6c15-11eb-903b-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финансовая корпорация Mastercard с этого года начнёт принимать платежи и переводы в нескольких криптовалютах. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

В этом году Mastercard начнёт поддерживать операции с определёнными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть, — говорится в заявлении корпорации.

Компания объявила, что уже готовится к новшествам в системе. Mastercard ещё предстоит выбрать, с какой именно криптовалютой работать. Также корпорация собирается создать новую валюту — CBDC (цифровая валюта Центробанка). Для этого компания ведёт работу с несколькими крупными банками в разных странах мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Facebook планирует запустить криптовалюту Libra в январе 2021 года. Запуск будет осуществлён в ограниченном формате: сначала компания намеревалась выпустить несколько видов криптовалюты и «цифровую корзину» из них, однако пока планирует запустить только одну, которая будет обеспечиваться долларом.