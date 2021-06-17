Коронавирус поставил мировую торговлю на грань катастрофы

https://static.news.ru/photo/dded5466-cfee-11eb-b058-96000091f725_660.jpg Фото: Mao Siqian/Xinhua/Global Look Press

Ситуация с закрытием одного из крупнейших портов в Китае может оказаться ещё одной «катастрофой в ряду бедствий мировой цепочки поставок», сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает , что терминал Яньтянь закрыли из-за коронавируса в конце мая и предполагалось разрешение ситуации за несколько дней. Однако теперь в порту заявляют, что нормализация ожидается только к концу июня.

Учитывая опыт кризиса в Суэцком канале, издание предполагает, что скопившийся в порту груз разберут за несколько месяцев. Датская компания A.P. Moller — Maersk, являющаяся крупнейшим оператором контейнерных перевозок в мире, уже заявила, что ситуация становится проблемой для всей мировой торговли.

Bloomberg подсчитал, что сейчас у побережья Китая стоит на якоре 139 контейнеровозов: это примерно на 50% больше средних показателей середины апреля — начала мая. Часть местных предпринимателей столкнулась с полной остановкой поставок. О трудностях сообщают не только в этом порту, но и в ближайших к нему крупных терминалах.

Ранее стало известно, что частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском порту Шэньчжэн поставило под угрозу всю мировую контейнерную торговлю. Подобное мнение высказали эксперты отрасли. Они считают, что последствия закрытия порта Шэньчжэн окажутся более серьёзными, чем после перекрытия Суэцкого канала судном Ever Given.