Компания Embraer прекратила поставки комплектующих для самолётов в России

Бразильский авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в РФ запчасти для своих самолётов, а также обслуживать авиапарк российских компаний. Как сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на пресс-службу компании, такое решение может затронуть российскую авиакомпанию S7, которая использует на своих региональных маршрутах 15 двухмоторных узкофюзеляжных самолётов E-170.

Embraer внимательно следит за развитием ситуации и соблюдает и будет продолжать соблюдать международные санкции, введённые в отношении России и некоторых регионов Украины, — говорится в заявлении.

Ранее бывший авиаконструктор ОКБ имени Сухого Вадим Лукашевич заявил, что гражданская авиация РФ «обрушится» из-за санкций через две или три недели. Он напомнил, что большая часть авиапарка российских перевозчиков — это находящиеся в лизинге зарубежные лайнеры, которые придётся либо отдавать, либо их производители откажутся от обслуживания.

А бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов предупредил, что цены на авиаперелёты в России вырастут минимум на треть. Он добавил, что в плане обслуживания сильнее всех пострадает S7 Technics, так как обслуживает самолёты самостоятельно в России.