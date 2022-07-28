«Коммерсант»: H&M выставил на продажу бизнес в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бренд одежды H&M, который ранее объявил о своем уходе с отечественного рынка, пытается найти нового владельца для российских активов, пишет «Коммерсант». Компания решила продать свой бизнес в России.

В материале отмечается, что покупателям предлагают приобрести права аренды на порядка 170 торговых точек, распределительный центр общей площадью 57,7 тыс. кв. м, а также нераспроданные товарные запасы стоимостью больше $210 млн.

Как отмечают эксперты, если будет продаваться вся российская структура H&M, то её покупателю нужно будет разбираться с исками, которые сейчас начали подавать к сети собственники помещений. Кроме того, отказ сети от поставок вещей в Россию сделал продажу бизнеса крайне сложной задачей.

Ранее генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что собранную для переработки одежду шведская компания H&M вывозила на свалку, производители были замечены на полигонах. По его мнению, ретейлер использовал экологическую повестку для повышения своей привлекательности.