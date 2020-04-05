Коллектор рассказал, как рассчитать расходы на кредит во время карантина

https://static.news.ru/photo/f45cbeee-77a2-11ea-b9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, как рассчитывать расходы на кредиты во время карантинного режима.

Коллектор пояснил, что лучшим решением во время любой нестабильной ситуации в стране будет не брать кредиты вовсе. Однако, если этого не избежать, то стоит очень тщательно оценивать свои возможности с учётом вероятного падения доходов на 25-30%, сообщает РИА Новости.

В таком случае (если кредит необходимо взять — NEWS.ru) стоит заранее рассчитать свои возможности с учётом, что зарплата может упасть на 25-30%, при этом сумма ежемесячного платежа не должна превышать не привычные 35%, а 20% от дохода с учётом сокращения. Соблюдая эту формулу, вероятность выхода в дефолт снижается как минимум в два раза, — пояснил Эльман Мехтиев.

Кредит следует оформить на максимально длительный срок. Это поможет уменьшить сумму ежемесячного платежа, отметил президент НАПКА.

Он добавил, что лучше всё же воздержаться от кредита, особенно от в случае покупки на эти деньги товаров не первой необходимости: техники или автомобиля.

Как писал NEWS.ru ранее, в Сбербанке пояснили, по каким кредитам можно взять каникулы. Закон о кредитных каникулах для россиян, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год из-за пандемии коронавируса, вступил в действие с 3 апреля 2020 года.