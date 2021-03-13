Количество моногородов вдвое сократят в России

https://static.news.ru/photo/74eceeba-846a-11eb-902b-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Минэкономразвития предлагает уменьшить количество моногородов. Власти хотят определиться, каким населённым пунктам продолжать давать финподдержку в связи с оставлением статуса.

Речь идёт о 163 населённых пунктах, на которые предлагает обратить внимание ведомство. Соответствующее письмо направлено председателю комитета по экономической политике Сергею Жигареву. В нём говорится, что из 190 моногородов только 27 находятся на расстоянии 50 км и менее от региональных центров, приводят данные сообщения «Известия».

И этот факт позволяет снизить социально-экономические последствия монопрофильности за счёт агломерации. К тому же, уровень безработицы в моногородах гораздо ниже среднероссийского. Ряд из них уже утратил признаки монопрофильности и прошёл адаптацию рынка труда. Поэтому необходимо уточнить приоритеты при распределении мер поддержки таким городам.

По мнению главы министерства Максима Орешкина, внимание надо уделять населённым пунктам с менее устойчивым положением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Фонд развития моногородов выбрал 10 лучших моногородов в 2019 году. В список вошли населённые пункты с высоким уровнем социально-экономического развития. В десятку вошли Набережные Челны (Татарстан), Тольятти (Самарская область), Первомайский (Тульская область), Губкин (Белгородская область) и другие.