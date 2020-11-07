Китай в 2020 году импортирует меньше товаров из РФ

https://static.news.ru/photo/3d785310-20ac-11eb-a42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Главное таможенное управление КНР заявило, что товарооборот России и Китая за первые десять месяцев 2020 года уменьшился в годовом исчислении на 2,3%, составив $88,195 млрд.

При этом по сравнению с прошлым годом Россия стала больше закупать товаров в КНР. Так, китайский экспорт за десять месяцев вырос на 0,9% и составил около $40,611 млрд. Зато в этот же период Китай импортировал из РФ товаров и услуг меньше на 4,8%. Оборот составил $47,583 млрд, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не стали препятствием для роста товарооборота между Москвой и Вашингтоном. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, товарооборот между Россией и США вырос за время президентства Трампа, и вырос заметно.