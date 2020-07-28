Китай стал закупать значительно меньше российского газа

Объём закупок Китаем российского газа в первом полугодии 2020 года значительно сократился. Эксперты считают, что при сохранении ситуации импорт топлива к концу года сократится на 40% от контрактных объёмов (5 млрд кубометров) и на 30% от минимального объёма, закреплённого принципом «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).
За первую половину года КНР закупила всего 1,27 млрд кубометров газа из РФ,
Одна из проблем заключается в переизбытке топлива в КНР в 10 млрд кубометров. Кроме того, Китай сам наращивает добычу сланцевого газа, по запасам которого он занимает первое место в мире.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что Пекин ждёт падения цен на российский газ, так как они привязаны к нефтяным котировкам. Закупки Поднебесная возобновит осенью или в начале зимы,
Аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Калачёв ждёт восстановления объёмов экспорта к 2021 году. Однако конкуренция со сланцем не исчезнет и «Газпрому» следует пересмотреть стратегию развития.
Оценки того, что по «Силе Сибири» прокачают всего около 3 миллиардов кубометров газа, сделаны с учётом того, что картина закупок не изменится по сравнению с первым полугодием, а это не совсем правильно. При нормализации экономики поставки могут дойти хотя бы до 80%. Всё, что не выполнят, можно списать на коронавирус, тем более что это объективный фактор, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что потери российских экспортёров в случае введения Евросоюзом налогового сбора на выбросы углекислого газа могут составить от $3 млрд до $4,8 млрд в год. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) в ходе исследования влияния углеродного сбора на мировую торговлю.
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