Китай стал закупать значительно меньше российского газа

https://static.news.ru/photo/f20a6322-d0ed-11ea-a073-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Объём закупок Китаем российского газа в первом полугодии 2020 года значительно сократился. Эксперты считают, что при сохранении ситуации импорт топлива к концу года сократится на 40% от контрактных объёмов (5 млрд кубометров) и на 30% от минимального объёма, закреплённого принципом «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).

За первую половину года КНР закупила всего 1,27 млрд кубометров газа из РФ, передаёт «Свободная пресса». В мае объём поставок по сравнению с январём 2020 года и декабрём 2019 года сократился на 12% несмотря на восстановление китайской экономики после коронавируса. В результате газопровод «Сила Сибири» использует 60% своей мощности. Несмотря на выгодную цену, Пекин закупает газ в других странах, в частности, в Австралии.

Одна из проблем заключается в переизбытке топлива в КНР в 10 млрд кубометров. Кроме того, Китай сам наращивает добычу сланцевого газа, по запасам которого он занимает первое место в мире.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что Пекин ждёт падения цен на российский газ, так как они привязаны к нефтяным котировкам. Закупки Поднебесная возобновит осенью или в начале зимы, сказал он журналистам «Ридуса».

Аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Калачёв ждёт восстановления объёмов экспорта к 2021 году. Однако конкуренция со сланцем не исчезнет и «Газпрому» следует пересмотреть стратегию развития.

Оценки того, что по «Силе Сибири» прокачают всего около 3 миллиардов кубометров газа, сделаны с учётом того, что картина закупок не изменится по сравнению с первым полугодием, а это не совсем правильно. При нормализации экономики поставки могут дойти хотя бы до 80%. Всё, что не выполнят, можно списать на коронавирус, тем более что это объективный фактор, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что потери российских экспортёров в случае введения Евросоюзом налогового сбора на выбросы углекислого газа могут составить от $3 млрд до $4,8 млрд в год. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) в ходе исследования влияния углеродного сбора на мировую торговлю.