Углеродный сбор ЕС может обойтись России почти в $5 млрд

https://static.news.ru/photo/b00eb19c-d0ae-11ea-9743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потери российских экспортёров в случае введения Евросоюзом налогового сбора на выбросы углекислого газа могут составить от $3 млрд до $4,8 млрд в год. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) в ходе исследования влияния углеродного сбора на мировую торговлю.

Если не учитывать часть товаров и услуг, которые пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme — cхема торговли квотами на эмиссии парниковых газов)..., то облагаемая новым сбором база составит около 100-160 млн тонн, что приведёт к дополнительной нагрузке для экспортёров из России на уровне порядка $3-4,8 млрд в год, — цитирует ТАСС доклад экспертов.

РФ, по их мнению, войдёт в число наиболее пострадавших от налога стран, поскольку она занимает второе поле КНР место по объёму углеродоёмкого экспорта в ЕС.

Специалисты полагают, что углеродный сбор в наибольшей степени затронет сектора, производящие продукты нефтепереработки и кокс, горнодобывающую промышленность, а также производителей удобрений, целлюлозно-бумажной и стекольной продукции.

Введение сбора может повлечь снижения рентабельности продукции и конкурентоспособности по цене в ряде отраслей. Некоторые российские производители могут утратить долю европейского рынка. Сбор также может привести к подорожанию российских товаров, отмечают эксперты.

В то же время аналитики видят и некоторые положительные моменты в случае введения пошлины. Управляющий директор и партнёр BCG Антон Косач пояснил, что российские компании могут получить новые возможности для развития в направлении нишевых продуктов или обеспечения стабильной поставки в тех отраслях, где отечественное сырье имеет преимущество перед конкурентами.

Ранее NEWS.ru писал, что Еврокомиссия в 2019 году поставила задачу добиться нулевых углеродных выбросов в своей энергетике. Несмотря на экономический шок от пандемии, ЕС намерен продолжать её реализацию ускоренными темпами.