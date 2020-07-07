Водородное топливо может стать интегральной частью энергосистемы Евросоюза

https://static.news.ru/photo/236bc5b6-c124-11ea-8946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/Gelhot/Global Look Press

Еврокомиссия опубликовала свою водородную стратегию. Согласно документу, водородное топливо к 2030 году должно стать интегральной частью энергосистемы Евросоюза.

Водород может быть использован в секторах, которые традиционно закреплены за углеродным топливом. С его помощью мы сможем даже варить «зелёную» сталь, — цитирует сообщение ТАСС.

Также первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс отметил, что реализация данной стратегии должна стать ключевым элементом по достижению идеологической задачи объединения.

Строительство электролизных установок суммарной мощностью в 6 гигаватт должно быть обеспечено с 2020 по 2024 год.

В период с 2025 по 2030 гг. водород должен стать интегральной частью энергетической системы ЕС, мощность электролизных установок должна быть доведена до 40 гигаватт, что позволит производить до 10 миллионов тонн водорода, — отмечается в стратегии.

Задачу добиться нулевых углеродных выбросов в своей энергетике Еврокомиссия поставила в 2019 году. На данный момент она намерена ускоренными темпами продолжать её реализацию, несмотря на экономический шок от пандемии.

Ранее NEWS.ru информировал, что Евросоюз работает над режимом санкций за нарушения прав человека. Такую информацию сообщила официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали.