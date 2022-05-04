«Кина» не будет: чем грозит дефицит нового западного контента Как изменится рынок российского кинопроката и онлайн-кинотеатров с уходом крупных зарубежных правообладателей

Фото shutterstock.com

В Ассоциации владельцев кинотеатров бьют тревогу: в ближайшие два месяца в России может закрыться как минимум половина кинотеатров. Без господдержки отрасли к концу лета «спасать уже будет некого». Цена вопроса — 6,5 млрд рублей. Не всё благополучно и у онлайн-кинотеатров. По оценкам экспертов, падение выручки российских видеосервисов в 2022 году приблизится к 50%. Новинки голливудского и европейского видеоконтента станут недоступны российским пользователям. Но легализации пиратского рынка, слухи о которой ходят вот уже месяц, можно не ждать, уверены эксперты. Что теперь будут смотреть посетители кинозалов и зрители онлайн-кинотеатров, не получив того контента, на который они рассчитывали — в материале NEWS.ru.

Крик о помощи

Минимум 50% российских кинотеатров может закрыться из-за «критического недостатка репертуара», предупредили их владельцы. Заместить отмененные иностранные премьеры быстро невозможно, и без господдержки отрасли к концу лета «спасать уже будет некого», говорится в соответствующем заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

Напомним, в ответ на спецоперацию России на Украине киностудии Sony и Warner Bros., Walt Disney Company и Universal решили уйти из России и приостановить кинотеатральный прокат своих релизов и свою деятельность на территории страны. Кассовые сборы отечественных кинотеатров в 2021 году превысили 40 млрд рублей, при этом доля сборов голливудского кино в российском прокате составляла порядка 70%.

Из-за недостатка репертуара выручка кинотеатров сократится более чем на 80%, прогнозирует АВК. «Падение показателей марта 2022 года к марту 2021 года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 года — 54% и 59% соответственно», — говорится в сообщении. Совокупный убыток кинотеатров к концу года может составить не менее 11,1 млрд рублей.

Ассоциация отмечает, что российские дистрибьюторы и продюсеры вместе с АВК работают над привлечением дополнительного контента. В частности, налажена работа со студиями из Азии, Латинской и Южной Америки, выпущены в повторный прокат многие классические российские и советские картины. Но даже эти меры не способны вернуть массового зрителя.

В совокупности эти меры не смогут компенсировать более 10% потерянной выручки отрасли, — полагают владельцы кинотеатров.

Российская киноотрасль обеспечивает 55 тысяч рабочих мест. По мнению АВК, меры по спасению российского кинопоказа необходимо принять в течение ближайших 30 дней, в противном случае к концу лета «спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли». Восстановление целой отрасли в случае закрытия потребует большего времени и значительно больших финансовых затрат со стороны государства, чем поддержка в целях сохранения работы существующих кинопроизводственных и кинопрокатных компаний, подчеркивается в заявлении.

shutterstock.com

Под «дамокловым мечом»

Ситуация действительно критическая, комментирует член ассоциации, руководитель комитета по этике АВК, совладелец двух кинотеатров Роман Исаев. По его словам, уход крупных западных студий уже привёл к резкому падению выручки кинотеатров, о чем наглядно свидетельствуют кассовые соборы апрельских уикендов. В марте ситуация была чуть лучше. Во-первых, на экраны вышел российский мультфильм «Финик», возглавивший прокат и собравший 400 млн рублей. Во-вторых, в этом же месяце кинотеатры поддержал «выход ещё нескольких релизов, стоявших в расписании ещё до начала спецоперации», отмечает Исаев.

Апрель оказался в этом смысле куда более провальным. И только ряд крупных российских проектов, вышедших на экраны в этот уикенд (начался в прошлый четверг) может каким-то образом поддержать зрительских интерес.

Но на данный момент падение составляет порядка 70%. На таких цифрах и уровнях сводить экономику кинотеатров невозможно. Мы по-прежнему должны платить аренду, выплачивать заработную плату, — говорит собеседник NEWS.ru.

По словам Исаева, на сегодняшний день в стране «законсервировано» порядка 36-37% кинозалов — это временная консервация в следствии дефицита контента для показа.

Кинотеатры просто закрывают часть своих залов «до лучших времён», но при этом они должны как и раньше платить зарплату сотрудникам, а также оплачивать текущие платежи контрагентам.

Некоторые кинотеатры закрывались ещё в пандемию — тогда перестали работать примерно 7-8%, и большая часть вернулась к работе в 2021 году. Однако тогдашний кризис не прошел для них бесследно. Гигантский «дамоклов меч», висящий над российскими кинотеатрами — кредиты, которые были набраны во время пандемии, в 2020 и 2021 году. Эти кредиты с пониженной ставкой, выданные в рамках государственной помощи пострадавшим отраслям.

При текущем падении выручки платить по взятым ранее кредитам по графику нет никакой возможности, — предупреждает Исаев.

Ранее был введён шестимесячный мораторий на выплаты по этим кредитам, а также отсрочка платежа по УСН для тех кинотеатров, которые работают на упрощённой системе налогообложения. По сути, это единственная мера государства по поддержке отрасли, и её явно недостаточно.

На данный момент практически у всех кинотеатров на счету «ноль», продолжает Исаев. Поэтому АВК обратилась к властям с просьбой выделить отрасли 6,5 млрд рублей, которые позволят кинотеатрам продержаться на плаву несколько месяцев и «как-то выполнить свои текущие обязательства». А дальше остаётся ждать существенного количественного и, самое главное, качественного, роста российского кинопроизводства.

Голливуд быстро не вернётся, поэтому необходимо думать о перестройке всего российского кинопрома, уверен Исаев.

unsplash.com

Кино в подполье

Не всё благополучно и у российский онлайн-кинотеатров, которым теперь также придётся искать замену иностранному контенту. По прогнозу аналитиков J’son & Partners Consulting, выручка российских легальных видеосервисов в 2022 году может упасть на 46,3%, до 53,2 млрд рублей с одной стороны по причине приостановки рекламной активности мировых брендов в России, с другой — из-за отсутствия мировых премьер.

Примерно 75-80% денег, которые зарабатывают онлайн-кинотеатры, приходится на подписку — ежемесячный платёж, который вносят пользователи за доступ ко всему каталогу конкретного сервиса. При этом главным мотивом для продолжения подписки является ожидание появления новинок, рассказывает гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Проблема в том, что новинки, которые пользователи ранее могли увидеть в том числе в обычных кинотеатрах, сегодня не найдёшь и на онлайн-площадках.

Онлайн-кинотеатры не являются какой-то альтернативной средой, где этот контент можно посмотреть Исходя из реалий сегодняшнего дня строить конкретные прогнозы довольно сложно, ситуация очень волатильная и непредсказуемая, — объясняет собеседник NEWS.ru.

Если пользователи не смогут найти то, за что привыкли платить, они могут уйти с легальных сервисов обратно на пиратские ресурсы и торренты. Вообще российская аудитория довольно лояльно относится к пиратскому кинопродукту. Согласно свежему опросу банка «Открытие», 12% россиян уже пользуются таким контентом, ещё 50% готовы начать пользоваться (точно готовы 14%, скорее готовы — 36%). В худшем случае армия пользователей пиратского контента может увеличиться с 12% до 62%. Впрочем, Бырдин в это не верит. По его словам, переходить на пиратские сайты ради новинок, которые ещё не получили свой цифровой релиз — дело неблагодарное. Добыть более-менее качественную цифровую копию у пиратов сегодня не получится, предупреждает эксперт. В этом смысле поведение пользователей существенно не изменится.

При этом слухи о возможной легализации пиратских торрентов в России в связи с санкциями Бырдин считает не более чем «бестолковыми» разговорами, не имеющими под собой никаких оснований. Государственная политика в области борьбы с пиратством останется непреклонной и никакой легализации пиратства не будет, уверен эксперт.

unsplash.com

Чем привлечь зрителей

Участники рынка надеются сохранить своих подписчиков за счёт оригинальных российских фильмов и сериалов.

Дефицит новых впечатлений — премьерного оригинального иностранного контента — отечественные сервисы постараются компенсировать (не заменить, потому что прямой замены здесь быть не может) новыми киносериальными проектами собственного производства, качество которых за последние пару лет заметно возросло, — рассказывает Бырдин.

Иностранных фильмов, ради которых можно оформить подписку на онлайн-кинотеатре, в лучшем случае выходит не более пяти штук в год. А потому их нельзя считать драйвером подписной модели. На видеосервисах пользователи смотрят в первую очередь сериалы, причём живейший интерес у публики вызывают оригинальные российские проекты. Именно на них в этом году и будет держаться рынок, считает эксперт.

Бырдин предполагает, что пустующее расписание кинозалов будет заполнено адаптированными для кинопроката версиями этого контента. По словам Исаева, переговоры на эту тему активно ведутся со стриминговыми сервисами. Не исключено, что уже в ближайшем будущем на экранах кинозалов можно будет увидеть первые серии российских сериалов с самым высоким рейтингом. Такой экспериментальный формат, однозначно, будет востребован, уверен Исаев.

Сейчас нужно пробовать все варианты контентного наполнения кинотеатров. Прежде всего это должно быть интересное зрителю кино, которое он до сих пор смотрел исключительно на интернет-площадках, а теперь начнёт привыкать смотреть в привычных офлайн-кинотеатрах, а после уже на стримингах, — указывает эксперт.

Помимо этого сейчас идут переговоры о монтаже отдельных сезонов популярных сериалов в полнометражный формат. К слову, опыт уже имеется. Не так давно на экраны вышла полнометражная версия сериала «Ресторан по понятиям».