Канада ввела санкции против российских банков и депутатов ГД

Канада ввела второй транш санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В список попали 58 физических и юридических лиц, в том числе Герман Греф, Евгений Пригожин и Ротенберги, сообщает телеканал CTV.

Санкции введены против голосовавших за ЛНР и ДНР депутаты Госдумы, Центробанка и других банков, а также Минфин.

Прекращены все разрешения на экспорт и отменены все существующие на сегодня разрешения. О новых санкциях заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

Он пояснил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и что во время встречи страны G7 договорились не оставлять безнаказанными действия России.

Мы однозначно осуждаем это нападение на Украину, это вторжение на Украину, а также нарушение Устава ООН, принципов, верховенства права на международном уровне, и мы будем решительно реагировать, чтобы Россия потерпела неудачу, — сказал Трюдо.

Новые санкции будут направлены против российской элиты и членов их семей, военизированную организацию Wagner Group и крупные банки. Канада также введёт санкции против членов Совета безопасности России, включая министра обороны, министра финансов и министра юстиции.

Ранее Джастин Трюдо сообщил о введении экономических санкций против России после её решение признать независимость ДНР и ЛНР. Канадцам запрещена любая финансовая деятельность с донбасскими республиками.