https://static.news.ru/photo/28f26776-e9d2-11e9-ac39-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Основатель Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде Москвы рассказал, кто придумал схему, которая легла в основу уголовного дела.

По его словам, её автором стал Шерзод Юсупов, передаёт РБК . Он предложил оформить слияние банков «Восточный» и «Юниаструм», а затем найти компании, которые можно было бы использовать для погашения долга. В качестве подходящей организации он назвал Altius, которую оценил в 2,5 млрд рублей.

Калви объяснил, что такой подход позволял снизить сумму выплат Аветисяна и Юсупова за контроль над «Восточным» с 4,4 млрд рублей до 700 млн рублей.

Юсупов нас уговорил, что «Восточный» в результате слияния с «Юниаструмом» получил бы большую подушку капитала. Мы верили словам Юсупова и договорились менять структуру сделки, но при условии, что опцион можно будет выполнить, только если кредит ПКБ будет погашен к удовлетворению всех сторон, — поделился он.

Также он раскрыл претензии Baring Vostok к компании «Финвижн», рассматриваемые в Третейском суде Лондона. Среди них сделки с Bank of Cyprus, плохие кредиты «Модульбанка» и сокрытие информации о принадлежности половины корпоративного портфеля «Финвижн» компаниям Вячеслава Зыкова и Алексея Бакулина.

Как ранее писал News.ru, в пресс-службе Baring Vostok сообщили, что суд арестовал всё российское имущество Калви, а также квартиры родственников других фигурантов этого дела. Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале текущего года.

Следствие считает, что он участвовал в схеме похищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд рублей. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. рублей.