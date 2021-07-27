Избавиться от транзита: как Украину обошли по дну Балтийского моря

Германо-американское соглашение по газопроводу «Северный поток — 2», предусматривающее отказ от санкций против него в ближайшем будущем в обмен на сохранение транзита через Украину, сильно расстроило украинские власти. Вашингтону даже пришлось призвать их к сдержанности в критике договора. Каковы перспективы российско-украинских «газотранспортных отношений» в этой связи?

В Киеве не удержались от политических критических выпадов в отношении соавторов сделки — ФРГ и США. В совместном украинско-польском заявлении отказ от попыток блокировать строительство газопровода охарактеризован весьма нелицеприятно.

Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, — отмечается в сообщении.

Киев и Варшава подтвердили намерение и далее противодействовать запуску «Северного потока — 2». Не очень, правда, понятно, каким образом они смогут препятствовать проекту с готовностью 98%. Разве что посылать совместные партизанские отряды для возможного подрыва уже проложенной трубы. Киев не успокоило даже то, что США и Германия «подписались» на инвестиции в размере $1 млрд в развитие зелёной энергетики на Украине.

Далее последовали комментарии касательно дальнейших перспектив транзита российского газа через Украину. В позапрошлом году плата за него принесла в украинскую казну около $2 млрд. По условиям пятилетнего контракта, заключённого «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в конце 2019-го, госкорпорация из РФ обязалась прокачать через украинскую территорию минимум 225 млрд кубометров газа в 2020–2024 годах. Суммарно «Газпром» заплатит за транзит более $7 млрд за пять лет.

Исходя из следующих расчётов, стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за тысячу кубометров с учётом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за тысячу кубометров на 100 км и из расчёта протяжённости ГТС в 1192,48 км. Эта ставка зафиксирована на весь срок его действия. Тогда как ранее она, не будучи фиксированной, вычислялась по формуле, привязанной в том числе к стоимости газа в Европе и объёмам прокачки. При среднегодовом объёме прокачки в 40 млрд кубометров, по некоторым прикидкам, этот тариф не будет покрывать себестоимость прокачки газа по украинской ГТС. И это, безусловно, является дополнительным поводом для раздражения и беспокойства Киева. В пятилетнем контракте, правда, есть положение о том, что если России потребуется поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет — максимально на 45%.

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако в этом году «Газпром» уже неоднократно отказывался резервировать дополнительные объёмы прокачки через Украину, несмотря на резкое увеличение спроса и цен на газ в Европе. Так что можно сказать, что фактор ещё недостроенного «Северного потока — 2» уже начал работать. Москва тем самым уже даёт понять, что украинский маршрут будет задействован в самую последнюю очередь.

Есть ещё одно любопытное обстоятельство, которое как раз касается сценария, когда «Газпрому» могут действительно понадобиться дополнительные объёмы транзита именно через Украину. Для этого, прежде всего, должен резко вырасти спрос на голубое топливо в Европе. В краткосрочном плане это возможно. В долгосрочном — ввиду перспектив перехода Европы к «углеродно-нейтральной энергетике» к середине века — уже менее вероятно (северные страны континента собираются достигнуть этой цели досрочно — не позже 2040 года).

«Северный поток — 2» был задуман с тем, чтобы полностью избавиться от украинского транзита. И чисто технически он с этой задачей может справиться. Однако есть ещё газопровод Ямал — Европа, который идёт через Польшу с советских времен. И в случае если в будущем «закапризничает» ещё и Варшава, то ценность транзита через Украину возрастёт. Тогда полякам придётся поделиться своими доходами от транзита с украинцами. Что уже забавно само по себе.

Поскольку Берлин взял на себя обязательство способствовать продлению соглашения о транзите через Украину ещё на 10 лет после 2024 года, то «Газпром» счёл нужным сейчас «смиренно» заявить о готовности пойти на это. Но на рыночных условиях. Какими будут эти условия, заранее сказать трудно, однако смысла дезавуировать сделку США и ФРГ именно сейчас тоже нет никакого. Она пока на руку Москве.

Украина в ответ устами главы «Нафтогаза» Юрия Витренко раздражённо заявила, что её не интересуют договорённости о продолжении транзита газа, в результате которых страна «будет доплачивать» России. Откуда взялось это «доплачивать», не очень понятно. Сам Витренко утверждает, что ранее договорённости об украинском транзите включали в себя пакетное соглашение о закупках определённых объёмов российского газа по цене, которая была якобы значительно выше рыночной, в результате чего Украина в среднем платила на $5 млрд больше за российский газ, чем получала за транзит. А сейчас, мол, Киев тратит на импорт газа меньше, чем получает за транзит, и таким образом остаётся в плюсе.

Однако куда больше оснований прислушаться в данном вопросе всё же не к Витренко, а к Владимиру Путину, который в недавней статье про Украину напомнил (и эти цифры он вовсе не взял с потолка), что с 1991 по 2013 год за счёт именно низких цен на российский газ Украина сэкономила более $82 млрд. Возможно, Витренко имел в виду некие «повышенные цены» за 2014-й? Но всё равно $5 млрд меньше $82 млрд.

А вот после 2014 года Украина по чисто политическим причинам в России газ вообще не закупает напрямую, а приобретает его путём реверсных поставок из Европы по цене примерно в полтора раза дороже. Где тут экономия, не очень понятно. Правда, импортный газ (чуть менее 10 млрд кубометров) составляет лишь примерно треть от общего объёма его потребления в стране. На две трети Украина себя газом обеспечивает. Впрочем, уже разведанные месторождения истощены примерно на 80%, а чтобы задействовать новые, нужны инвестиции. Их пока не хватает.

На этом фоне, кстати, Киев по настоянию Международного валютного фонда (МВФ) последовательно держит курс на переход к рыночным тарифам на газ для населения: с 2014 по 2021 год цена на голубое топливо для граждан Украины уже выросла в 14 раз, а осенью увеличится ещё на 10–15%. Может быть, Витренко это имел в виду, когда говорил, что бюджет страны в плюсе? Кроме того, в «Газпроме» оперативно поправили «коллегу» насчёт «доплачивать» и вообще закупок Украиной российского газа в будущем. А с чего, собственно, в «Нафтогазе» взяли, что его будут им продавать? И тем более навязывать. «Газпром» на самом деле собирается после 2024 года заключать контракты на поставки газа через Украину непосредственно с европейскими потребителями. Это, с одной стороны, снизит возможности Киева для «транзитного шантажа». С другой, может ещё больше усилить поддержку со стороны той же Германии газопровода «Северный поток — 2», даже если появятся новые обвинения США в том, что Россия якобы использует «энергическое оружие для давления на Европу».

В прошлом году Евросоюз импортировал более 325 млрд кубометров газа, более 40% объёма пришло из России. РФ поставила в ЕС почти 80% своего газового экспорта (чуть менее четверти от совокупной добычи). Закупки в Германии российского голубого топлива выросли на 30%, в Финляндии — почти на 70%, в Румынии — примерно на 90%. При этом цены этим летом уже достигали пиковых значений за 13 лет в $450 за тысячу кубометров.

Если спрос будет расти и после 2024 года, то украинский транзитный маршрут будет использоваться «по остаточному принципу». Но ещё более остаточным станет этот принцип, если спрос на газ упадёт на фоне перехода к «углеродно-нейтральной энергетике». В любом случае вопрос сохранения газовых поставок именно через Украину в прежних объёмах — далеко не решённый, несмотря на германо-американские намерения его сохранить. Нынешние гарантии по сохранению транзита через украинскую территорию после 2024 года могут уже через пять лет ничего не стоить. Прежде всего потому, что рыночные условия могут измениться существенным образом, не говоря уже о политических. И европейские потребители вряд ли пойдут навстречу нынешним требованиям Украины по бронированию определённых объёмов мощностей её газотранспортной системы ради сохранения украинского транзитного маршрута, если это им будет невыгодно. Так что основные баталии по этому вопросу ещё впереди.