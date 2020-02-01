Ровно 50 лет назад, 1 февраля 1970 года, состоялось поистине историческое подписание договора на поставку труб большого диаметра западногерманских компаний и предоставление кредитов немецких банков в обмен на природный газ из Западной Сибири. Благодаря этому «контракту века» была заложена перспективная схема сотрудничества «инфраструктура и деньги в обмен на газ». Полвека назад СССР нужна была валюта на технологии для поддержки социалистических условий существования, а немцам хотелось объединиться и перестраховаться на случай арабской нефтяной блокады. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, рассуждают о значении легендарной политико-коммерческой сделки.

После радикального расширения советской газопроводной сети с использованием 1,2 млн тонн крупных труб с октября 1973 года в Германию стало поставляться 3 млрд кубометров природного газа ежегодно. Советское сырьё подавалось в сеть Ruhrgas AG в Вайдхаусе в Баварии благодаря кредитному соглашению между Внешторгбанком СССР и Deutsche Bank. Первый советский газ пришёл в ФРГ в 1973 году, и это было очень вовремя: впереди замаячил мировой нефтяной кризис.

Это была первая серьёзная сделка по поставке газа за рубеж. Хотя тогда, как и сейчас, там тоже были санкции со стороны США. И это был пробный шар и для немцев. Западная Германия нам давала трубы 1220 мм. Трубы высокого качества тогда производили только Германия и Япония. Немцы близко, японцы — далеко. Но американцы всячески пытались сорвать исторический контракт. Генадий Шмаль президент Союза нефтегазопромышленников России, один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири президент Союза нефтегазопромышленников России, один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири

Это была вторая попытка прорвать блокаду. В конце 1950-х годов о газовой сделке две страны уже пытались договориться, однако тогда она не состоялась из-за эмбарго на трубы, введённого США в 1962 году.

По словам Генадия Шмаля, данный контракт столетия проложил путь к более серьёзным проектам в дальнейшем, например: «Уренгой-Помары-Ужгород» с трубами диаметром 1420 мм, общая длина которого составляет почти 4500 км.

И, несмотря на рейгановские санкции, газопровод удалось достроить досрочно. Причём с рекордным опережением сроков — в планах было 60 нормативных месяцев, а сделали за 18. И на последней трубе СССР тогда написал «Вашим санкциям труба, господин Рейган!».

Мы ведь тогда только выходили на мировой рынок, и первое, с чего мы начали, — были как раз нефть по трубопроводу «Дружба» и сибирский газ, — сказал президент Союза нефтегазопромышленников России.

Для Германии, как и для СССР, эта коммерческая и политическая сделка века имела громадное значение. Западная Германия пошла на этот шаг, невзирая на давление США и «холодную войну», поскольку мечтала воссоединиться с Восточной, объяснил NEWS.ru политолог и советник «Газпрома» по европейским вопросам Александр Рар.

Через эту сделку действующий тогда канцлер Вилли Брандт стремился максимально нормализовать отношения с СССР. ФРГ ставила себе цель вести политику разрядки в отношении СССР, чтобы не закрывать себе возможности объединения с ГДР. Немцы понимали, что ключ к объединению разделённой войной страны находится в Советском Союзе и стремились иметь более позитивные отношения, чем они были у американцев с Москвой. Отсюда и возникла идея добрососедской торговли, в которой газ стал самым удачным предметом обмена. Александр Рар немецкий политолог-международник немецкий политолог-международник

Дело в том, говорит он, что к тому времени страны Европы уже подустали от нефти по той простой причине, что «арабы стали всё больше политизироваться: перекрывать потоки углеводородов в Европу, шантажировать государства». Вот, почему у европейских политиков и «созрела мысль о переходе с нефти на газ, насколько это возможно, а самые большие ресурсы голубого топлива тогда были открыты на территории Советского Союза».

Социалистические страны-сателлиты в Европе тогда никто не спрашивал, можно или нельзя проложить через их территории трубы, т.к. как таковой независимости у них никакой не было. Строить трубопровод рабочие этих государств активно помогали, но надо сказать, что в конечном счёте население сопредельных стран «тоже выиграло, и из Советского Союза к ним пошёл новый энергоноситель».

В 1970-х контролем за реализацией сбыта газа в Германию занималось Министерство газовой промышленности СССР. Именно на его базе уже в 1990 году был создан нынешний «Газпром».

Эта сделка заложила основы не только нашего портфеля контрактов с европейскими потребителями, которые продлевают их уже в течении 50 лет, но и всей системы транспортировки газа в западном направлении и всей системы газоснабжения. Поэтому переоценить значение этого решения очень сложно. Оно многогранно, важно и определило конфигурацию газовых отношений на перспективу. Сергей Куприянов официальный представитель «Газпрома» официальный представитель «Газпрома»

Но история повторяется. Сегодня, как и тогда мы сталкиваемся с противодействием США: практически полностью достроенный проект «Северный поток — 2» Вашингтон пытается усиленно заблокировать с целью лоббирования собственных поставок СПГ.

Нам санкции строить и жить помогают

За счёт валюты от газа СССР покупал технологии и иностранное оборудование, и именно голубое топливо стало нашим шансом к технологическому прорыву, объясняет экс-председатель Совета министров СССР и член Совета Федерации Николай Рыжков. И парадоксальным образом американские санкции словно специально «шли нам впрок, и продолжают это сегодня».





Не было бы счастья, да санкции помогли. Ведь ограничения, связанные с газом в те годы, — это по сути первые в современной истории экономические методы притеснения стран. Но закрытость нашей страны сыграла Москве лишь на пользу. Санкции заставляли нас действовать форсированно. Если бы не они, увы, решение газового экспорта могло бы растянуться на годы. Начало такому механизму давления положили американцы и продолжают использовать подобную тактику и теперь — в случае с «Северным потоком —2». Но ошибка их в том, что мы от этого лишь мобилизуемся и концентрируемся, быстрее достигая успеха. Мы — прекрасные бегуны на короткие дистанции. А то, что творит Запад, — пусть остаётся на их политической совести. Николай Рыжков экс-председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации, Герой труда России экс-председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации, Герой труда России

Однако расслабляться пока рано. Ведь сегодня и с прокладкой нового трубопровода всё также непросто, как и полвека назад, предупреждают аналитики. И усугубляется всё это тем, что кроме американского давления, в самой Германии многие всё же против «Северного потока — 2». В этой связи Александр Рар полагает, что возможность реализации трубопровода сохраняется во многом благодаря союзу «Шрёдер-Путин-Меркель». Поэтому повторяющаяся в чём-то история может снова закончиться для нас хорошо, как и сделка «газ — трубы» 50 лет тому назад.