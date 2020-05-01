Кабмин РФ утвердил правило «третий лишний» для госзакупок ряда товаров

https://static.news.ru/photo/9ad73f20-8bcf-11ea-8648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Volgyi/Global Look Press

Иностранные производители не смогут принять участие в тендерах по госзскупкам, если на те же позиции претендуют компании стран Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщило ТАСС, правительство РФ утвердило список товаров , на которое распространяется правило «третий лишний». Оно предполагает отклонять все заявки из иностранных государств в случае, если подано не менее двух предложений на поставку товаров из стран Евразийского экономического союза.

Отмечается, что в списке — патроны и боеприпасы, спортивное оружие, химические вещества. Кроме того, в него внесены лифты, детские коляски, пианино, гитары и ряд других музыкальных инструментов. При этом постановление не касается закупок спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей для спорта высших достижений.

Ранее NEWS.ru писал, что сенаторы попросили законопроект Минпромторга об импортозамещении при госзакупках. В нём предусматривается введение обязательной 50-процентной квоты для продукции отечественного производства. В Совфеде предлагают возложить ответственность за достижение этого показателя на глав регионов, а также синхронизировать потребность в закупке российских товаров с нацпроектами.