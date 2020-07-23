Кабмин РФ обсудит выделение средств из резервного фонда на детские выплаты

https://static.news.ru/photo/38aa8fac-cd3b-11ea-9d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Правительство России 24 июля 2020 года обсудит вопрос выделения средств Минтруду на ежемесячные выплаты на детей возрастом от трёх до пяти лет. В случае положительного решения, средства планируют выделить из резервного фонда.

Сообщается, что мера поддержки позволит обеспечить софинансирование выплат нуждающимся семьям, у которых есть дети. Если проект примут, Минтруд должен будет направить средства в регионы России, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

По состоянию на начало июня 2020 года, российские семьи с детьми получили более 555 млрд рублей в качестве дополнительной социальной поддержки. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что эта сумма сопоставима с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период. Министр добавил, что семьи продолжают обращаться за выплатами с помощью портала госуслуг.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет, писал NEWS.ru ранее.