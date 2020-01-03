https://static.news.ru/photo/30bc53aa-2f09-11ea-b820-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Правительство внесло изменения в перечень товаров, при реализации которых действует льготная ставка НДС в 10%.

В список включены тропические и субтропические фрукты (кроме бананов), цитрусовые, семечковые и косточковые фрукты и ягоды, а также рассада ягодных и семена плодовых культур. При этом кабмин исключил из перечня пальмовое масло.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совфеда предложила распространить льготную ставку НДС на цветы. По её словам, эта мера поддержит отечественных цветоводов, чей товар гораздо лучше ввозимых в страну голландских роз, которые в действительности таковыми не являются.