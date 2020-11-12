Кабмин попросил бизнес следовать санитарным нормам во избежание ограничений

https://static.news.ru/photo/ef509154-2487-11eb-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство призвало российский бизнес дисциплинированно следовать санитарным нормам по борьбе с коронавирусом для избежания новых ограничений, следует из перечня поручений и рекомендаций первого вице-премьера Андрея Белоусова Минэку, «Опоре России» и «Деловой России».

Как пояснили в Минэкономразвития, частично взять на себя контроль за соблюдением санитарных норм могут бизнес-объединения, которые смогут заниматься этим более эффективно, чем государство, пишут «Известия».

Ответственность предпринимателей в текущей сложной эпидемиологической ситуации может как положительно повлиять на распространяемость коронавируса в стране, так и снизить риски введения новых ограничений для бизнеса.

Представители «Опоры» и «Деловой России» уже обратились к своим членам с просьбой соблюдать дисциплину, продолжая работу во время пандемии.

Никому не хочется возвращаться к режиму, который бизнес испытал в апреле-мае, когда, несмотря на меры поддержки, компании вошли в такое пике, из которого до сих пор не могут выйти, — считает президент «Деловой России» Алексей Репик.

Репик подчеркнул, что компании, которые халатно относятся к соблюдению санитарных норм или вовсе их игнорируют, совершают, по его мнению, предательство по отношению к своим коллегам.

В Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции все новогодние мероприятия уже отменены. Введены ограничения на работу общепита, мест досуга и искусства до 15 января 2021 года. Согласно распоряжению столичного градоначальника, в кафе и ресторанах, в том числе в караоке, на дискотеках и в ночных клубах, будет запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

После того как дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса ввела Москва, власти Санкт-Петербурга приняли аналогичное решение из-за роста числа заболевших в городе. Они вступят в силу с 14 ноября и будут действовать два месяца. Соответствующий указ подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, писал NEWS.ru.