В Петербурге с 14 ноября вводятся дополнительные ограничения из-за COVID-19

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году в 60 млрд рублей.

За 2020 год мы потратим на COVID-19 порядка 60 млрд рублей: это выплаты, СИЗы, койки, кислород, лекарства, новые скорые помощи и прочее, — сказал он в эфире «Радио 1». Он...