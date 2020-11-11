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В Петербурге с 14 ноября вводятся дополнительные ограничения из-за COVID-19

12:59, 11 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 14 ноября в связи с ростом заболевания коронавирусом в Петербурге вводятся дополнительные ограничения — власти

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