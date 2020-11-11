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Михаил Щипанов
С 14 ноября в связи с ростом заболевания коронавирусом в Петербурге вводятся дополнительные ограничения — власти
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году в 60 млрд рублей.
За 2020 год мы потратим на COVID-19 порядка 60 млрд рублей: это выплаты, СИЗы, койки, кислород, лекарства, новые скорые помощи и прочее, — сказал он в эфире «Радио 1».
Он...
В Петербурге с 14 ноября вводятся дополнительные ограничения из-за COVID-19